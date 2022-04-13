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Военная спецоперация на Украине подтвердила опасения экспертов о биологическом оружии США

Военная спецоперация на Украине подтвердила опасения экспертов о биологическом оружии США

Обсуждение тайных задач биолабораторий США продолжается.В ходе военной спецопераци России на Украине были выявлены неоспоримые факты теневой деятельности биолабораторий, действующих на территори страны под финансированием Соединенных Штатов.

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