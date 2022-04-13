Обсуждение тайных задач биолабораторий США продолжается.В ходе военной спецопераци России на Украине были выявлены неоспоримые факты теневой деятельности биолабораторий, действующих на территори страны под финансированием Соединенных Штатов.
Обсуждение тайных задач биолабораторий США продолжается.В ходе военной спецопераци России на Украине были выявлены неоспоримые факты теневой деятельности биолабораторий, действующих на территори страны под финансированием Соединенных Штатов.
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