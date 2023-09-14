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Связисты Амурского общевойскового объединения ВВО развернули мобильные полевые пункты управления

Связисты Амурского общевойскового объединения ВВО развернули мобильные полевые пункты управления

В ходе мероприятий боевой подготовки военнослужащие проверили коммутационное и специальное оборудование, организовали работу спутниковых каналов связи.

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