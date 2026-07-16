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От пляжного отдыха к приключениям: тверичане выбирают активный туризм и северные экспедиции

От пляжного отдыха к приключениям: тверичане выбирают активный туризм и северные экспедиции

Публичное акционерное общество «МегаФон», ИНН 7812014560, ID a-45877F7NfYUJCUneVdSxv5odA Вместо традиционного пляжного отдыха жители Тверской области все чаще ищут яркие эмоции и уникальные природные локации.

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