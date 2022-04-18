«Слишком все это унизительно!» — Лазарева отреагировала на наезд Скабеевой

Россияне заметили, как резко изменилась Татьяна Лазарева после того, как отправилась жить в Испанию. Актриса начала вести откровенные речи о политической обстановке между Россией и Украиной, а также слишком резко высказываться о происходящем, что не наблюдалось за ней ранее.
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