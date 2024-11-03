Кодекс Здоровой Организации Русского Национализма...

Алексей Горшков

Любой НАЦИОНАЛИЗМ - нездоровый! Он ПРОТИВОПОСТАВЛЯЕТ свою нацию любой другой - а значит - ВСЕМ ВОКРУГ, и в конце концов вредит СОБСТВЕННОЙ НАЦИИ !!! НАЦИЗМ - просто его КРАЙНЯЯ СТЕПЕНЬ !!! Ближе к истине - отождествление "здорового" национализма с ПАТРИОТИЗМОМ !!! Ближе, но НЕ СОВСЕМ. Лично в моём понимании "ПАТРИОТИЗМ" - нечто выдающееся, ХВАЛЕБНОЕ, что ли, сходное с понятием "ГЕРОИЗМ" !!! То,что в статье названо здоровым национализмом - мне кажется - следует называть термином хоть корявым, но более верным - "ГОСУДАРСТВЕННИЧЕСТВОМ" ! А ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ - вообще нашему государству присущ, это - не какая-то выдумка марксистов! ПОЛНОСТЬЮ УНИТАРНЫМ государство российское в ЛЮБЫХ СВОИХ ИПОСТАСЯХ (Великое Московское княжество, Русское царство, Российская империя, СССР, РФ) НИКОГДА И НЕ БЫЛО !!! Как историк по образованию должен напомнить, что в составе нашего государства исторически БЫЛИ государства нерусские, иногда даже со СВОИМИ АРМИЯМИ !!! Касимовское царство, Великое Княжество Финляндское, Царство Польское, определённой автономией обладали и немецкие земли бывшего Ливонского ордена под руководством остзейских немцев, до ТАКОЙ степени независимых, что даже есть такой анекдот: царь решил наградить одного из аристократов, и спросил, чего тот хочет. Он ответил: "Сделайте меня немцем"! Да что там говорить - даже варягов призвали не только славянские, но и угро-финские племена! Так что государство наше ИЗНАЧАЛЬНО ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ !!!