Театр абсурда
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Театр абсурда

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Кодекс Здоровой Организации Русского Национализма...

Кодекс Здоровой Организации Русского Национализма...

Поговорим ‎о‏ ‎текущей‏ ‎итерации ‎того, ‎что‏ ‎называют ‎«русским‏ ‎национализмом». ‎Это ‎явление ‎как‏ ‎вещь‏ ‎в ‎себе‏ ‎не ‎является‏ ‎ни ‎хорошим, ‎ни ‎плохим: ‎оно‏ ‎просто‏ ‎существует, ‎есть‏ ‎люди, ‎придерживающиеся‏ ‎таких ‎взглядов.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Любой НАЦИОНАЛИЗМ - нездоровый! Он ПРОТИВОПОСТАВЛЯЕТ свою нацию любой другой - а значит - ВСЕМ ВОКРУГ, и в конце концов вредит СОБСТВЕННОЙ НАЦИИ !!! НАЦИЗМ - просто его КРАЙНЯЯ СТЕПЕНЬ !!! Ближе к истине - отождествление &quot;здорового&quot; национализма с ПАТРИОТИЗМОМ !!! Ближе, но НЕ СОВСЕМ. Лично в моём понимании &quot;ПАТРИОТИЗМ&quot; - нечто выдающееся, ХВАЛЕБНОЕ, что ли, сходное с понятием &quot;ГЕРОИЗМ&quot; !!! То,что в статье названо здоровым национализмом - мне кажется - следует называть термином хоть корявым, но более верным - &quot;ГОСУДАРСТВЕННИЧЕСТВОМ&quot; ! А ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ - вообще нашему государству присущ, это - не какая-то выдумка марксистов! ПОЛНОСТЬЮ УНИТАРНЫМ государство российское в ЛЮБЫХ СВОИХ ИПОСТАСЯХ (Великое Московское княжество, Русское царство, Российская империя, СССР, РФ) НИКОГДА И НЕ БЫЛО !!! Как историк по образованию должен напомнить, что в составе нашего государства исторически БЫЛИ государства нерусские, иногда даже со СВОИМИ АРМИЯМИ !!! Касимовское царство, Великое Княжество Финляндское, Царство Польское, определённой автономией обладали и немецкие земли бывшего Ливонского ордена под руководством остзейских немцев, до ТАКОЙ степени независимых, что даже есть такой анекдот: царь решил наградить одного из аристократов, и спросил, чего тот хочет. Он ответил: &quot;Сделайте меня немцем&quot;! Да что там говорить - даже варягов призвали не только славянские, но и угро-финские племена! Так что государство наше ИЗНАЧАЛЬНО ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ !!!
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1 д.
Алексей Горшков
А как тогда объяснить, что за Россию сейчас этнические чеченцы воюют,а против неё - добровольцы Русского Корпуса?
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1 д.
Olegus
Читайте внимательно. И не сваливайте все в одну кучу. Следует понимать разницу между националистом и нацистом. Здоровый националист всегда найдет общий язык с подобным себе другой национальности. Тем более, это никак не мешает вместе защищать общее государство. Путин, например, называл себя русским националистом, а Лукашенко - белорусским. Быть националистом - это осознавать тождественность со своей этнической группой, простыми словами - понимать, и принимать без противоречий, что ты русский, татарин, чеченец и т.п., без всяких там &quot;ну&quot; или &quot;почти&quot;.
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14 час.

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