Кроссовер Suzuki e Vitara стал первым электромобилем марки[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Среди крупных мировых автопроизводителей компания Suzuki оставалась единственной, у которой до сих пор не было электромобилей.
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