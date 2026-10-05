Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Ему было двадцать. Сергей Преминин заглушил реактор К-219, но дверь из отсека назад уже не открылась.

Ему было двадцать. Сергей Преминин заглушил реактор К-219, но дверь из отсека назад уже не открылась.

За дверью Сергея Преминина ждали товарищи. Лодка ещё держалась на поверхности, реактор был заглушён, оставалось выйти из отсека.

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