Ему было двадцать. Сергей Преминин заглушил реактор К-219, но дверь из отсека назад уже не открылась.

За дверью Сергея Преминина ждали товарищи. Лодка ещё держалась на поверхности, реактор был заглушён, оставалось выйти из отсека.
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