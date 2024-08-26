Адаму Кадырову вручили высшую награду Чечни — орден Кадырова

«Это заслуженное признание его высоких нравственных качеств».Pr Scr t.me/adelimkhanov_95--> Начальнику отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адаму Кадырову вручили высшую награду республики — орден Кадырова, сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии