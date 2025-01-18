Петербуржцев приглашают на инклюзивную лекцию о необычных новогодних традициях Дальнего Востока

Мероприятие переведут на русский жестовый язык В атриуме Главного штаба Эрмитажа 26 января в 17:30 прочитают лекцию «В новом году сбудется что-то хорошее…» в рамках новой инклюзивной программы музея «Слова.
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