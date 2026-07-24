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Царьград

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Шторм и течение: купание в Анапе временно запрещено

Шторм и течение: купание в Анапе временно запрещено

В пятницу на пляжах Анапы было временно ограничено купание в Чёрном море. Запрет на купание введён в связи с ухудшением погодных условий: в море поднялся шторм и образовалось сильное донное течение, представляющее потенциальную опасность для отдыхающих.

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