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TRENDYMEN

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Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    Автор - явный географический идиот. А народ у нас грамотный - поднял на смех писаку.Джунгли, реки и п...
  • Karmadon
    Хоть бы на карту посмотрел, придурок! Где КНДР и где Меконг?Джунгли, реки и п...
  • Элеонора Коган
    Мишка просто хочет кушать.«А ну ушел отсюда...

Джунгли, реки и поддельные паспорта: как бегут из Северной Кореи и сколько это стоит

Джунгли, реки и поддельные паспорта: как бегут из Северной Кореи и сколько это стоит

Хочешь выбраться из КНДР — готовь деньги, крепкие нервы и паспорт, пусть даже фальшивый. Сегодня побег из одной из самых закрытых стран мира — не героическая история о свободе, а продуманный бизнес с чётким прайс-листом.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Технологии войны :  технологии промывания мозгов - слабые  психикой  манипулируемы , их  оболванивают , зомбируют ..... они становятся  баранами и овечками  и   стремятся   бежать  за  пустыми фантиками , аналогично как  ослик шагающий на убой   за подвешенной перед носом морковкой !                                            Аналогично   - такими баранами - пушечным мясом для войны против  России , сделали украинцев - хохлов !                                      Такими же баранами  , аналогичными технологиями ,  воспитывают население азиатских бывших республик - нужны бараны   бодать ворота  .... против России !                                                  ======================                                                         А КНДР  ВЕЛИКАЯ СТРАНА !!!   ОКРУЖЕННАЯ СО ВСЕХ СТОРОН ШАКАЛАМИ И ГИЕНАМИ   ГОТОВЫМИ  ЕГО РАСТЕРЗАТЬ , ИМЕЕТ ВОЛЮ   ПРОТИВОСТОЯТЬ  ЭТОЙ ВСЕЙ  САТАНИНСКОЙ МАШИНЕ и МОЩИ   ВСЕГО ЗАПАДА  и ДЕРЖИТСЯ , ДАЕТ ОТПОР !!!                     ОНИ ГЕРОИ !!!
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11 час.
Karmadon
Хоть бы на карту посмотрел, придурок! Где КНДР и где Меконг?
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9 час.
Владимир Петров
Автор - явный географический идиот. А народ у нас грамотный - поднял на смех писаку.
Ответить
9 час.
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