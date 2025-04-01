Хочешь выбраться из КНДР — готовь деньги, крепкие нервы и паспорт, пусть даже фальшивый. Сегодня побег из одной из самых закрытых стран мира — не героическая история о свободе, а продуманный бизнес с чётким прайс-листом.
Джунгли, реки и поддельные паспорта: как бегут из Северной Кореи и сколько это стоит
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Технологии войны : технологии промывания мозгов - слабые психикой манипулируемы , их оболванивают , зомбируют ..... они становятся баранами и овечками и стремятся бежать за пустыми фантиками , аналогично как ослик шагающий на убой за подвешенной перед носом морковкой ! Аналогично - такими баранами - пушечным мясом для войны против России , сделали украинцев - хохлов ! Такими же баранами , аналогичными технологиями , воспитывают население азиатских бывших республик - нужны бараны бодать ворота .... против России ! ====================== А КНДР ВЕЛИКАЯ СТРАНА !!! ОКРУЖЕННАЯ СО ВСЕХ СТОРОН ШАКАЛАМИ И ГИЕНАМИ ГОТОВЫМИ ЕГО РАСТЕРЗАТЬ , ИМЕЕТ ВОЛЮ ПРОТИВОСТОЯТЬ ЭТОЙ ВСЕЙ САТАНИНСКОЙ МАШИНЕ и МОЩИ ВСЕГО ЗАПАДА и ДЕРЖИТСЯ , ДАЕТ ОТПОР !!! ОНИ ГЕРОИ !!!
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11 час.
Karmadon
Хоть бы на карту посмотрел, придурок! Где КНДР и где Меконг?
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9 час.
Владимир Петров
Автор - явный географический идиот. А народ у нас грамотный - поднял на смех писаку.
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9 час.
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