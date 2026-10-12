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Welt: на Украине боятся, что конфликт с Трампом будет иметь последствия

Welt: на Украине боятся, что конфликт с Трампом будет иметь последствия

Корреспондент телеканала Die Welt в Киеве Кристоф Ваннер заявил, что киевский режим боится, что конфликт, развернувшийся между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, будет иметь неприятные последствия для украинской стороны.

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