Корреспондент телеканала Die Welt в Киеве Кристоф Ваннер заявил, что киевский режим боится, что конфликт, развернувшийся между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, будет иметь неприятные последствия для украинской стороны.