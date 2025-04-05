2 апреля-Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

2 апреля-Всемирный деньраспространения информации о проблеме аутизмаВсемирный день распространения информации о проблеме аутизма установлен резолюцией Генеральной ассамблеи ООН и отмечается, начиная с 2008 года, ежегодно 2 апреля .
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