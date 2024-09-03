Более 2,6 кг наркотиков изъяли оперативники у двоих участников организованной группы в Красноярске

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Красноярскому краю пресекли противоправную деятельность двоих участников организованной группы, ранее судимых за преступления в сфере незаконного оборота запрещённых веществ.
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