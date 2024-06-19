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Затея Макрона даёт сбой. Франция выходит из игры

Затея Макрона даёт сбой. Франция выходит из игры

Затея президента Франции Эммануэля Макрона по проведению досрочных выборов в парламент даёт сбой. Издание Bloomberg отмечает, что Франция выходит из игры в украинском конфликте ради собственной политической стабильности.

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