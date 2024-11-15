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Царьград

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В Новосибирской области выплаты контрактникам временно подняли до 1,5 млн рублей

В Новосибирской области выплаты контрактникам временно подняли до 1,5 млн рублей

Как сообщил военный комиссар региона, увеличенные выплаты получат жители, заключившие контракт с Минобороны до 31 декабря 2024 года.

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