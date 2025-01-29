В Барнауле на сутки отключили холодную воду в жилом доме и десяти административных зданиях

Плановые работы проводят на пересечении улиц Малая Космонавтов и Малахова Холодную воду на сутки отключили в Барнауле в одном жилом доме и десяти административных зданиях из-за плановой врезки нового водопровода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии