Мексика: силы безопасности были переброшены в район спортивного подразделения Estrellas Nogalenses в Ногалесе, штат Сонора, в ночные часы по местному времени 1 августа из-за стрельбы во время игры в софтбол.
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