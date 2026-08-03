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Контрафронт

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Мексика: силы безопасности были переброшены в район спортивного подразделения Estrellas Nogalenses в...

Мексика: силы безопасности были переброшены в район спортивного подразделения Estrellas Nogalenses в Ногалесе, штат Сонора, в ночные часы по местному времени 1 августа из-за стрельбы во время игры в софтбол.

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