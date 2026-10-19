Свыше 350 жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области пополнят воинские части Северо-Западного округа Росгвардии в ходе осенней призывной кампании, которая пройдет с 1 октября по 31 декабря.
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