Гаврилов: политика НАТО приведет к деградации обстановки в Европе

Если НАТО снятием «табу» на потенциальную отправку военных на Украину, пытается проверить Россию на прочность, то Москва готова к любому развитию событий, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью РИА Новости, приуроченном к 75-летию НАТО.