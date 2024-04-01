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Гаврилов: политика НАТО приведет к деградации обстановки в Европе

Гаврилов: политика НАТО приведет к деградации обстановки в Европе

Если НАТО снятием «табу» на потенциальную отправку военных на Украину, пытается проверить Россию на прочность, то Москва готова к любому развитию событий, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью РИА Новости, приуроченном к 75-летию НАТО.

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