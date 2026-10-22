МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Европейские лидеры в отношении Владимира Зеленского сейчас "проявляют предельную осторожность", его недавний приезд в Осло, где у трапа самолета ни один официальный представитель властей Норвегии не встретил его, является симптоматичным.
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