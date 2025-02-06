Генштаб заявил о наступлении ВС РФ

Будь в курсе✴

Председатель Военно-научного комитета Вооруженных сил России (ВС РФ) — заместитель начальника Генштаба генерал-полковник Василий Трушин заявил, что российские военные ведут наступление почти на всех направлениях в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.