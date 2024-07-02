На Западе всё будет так же, как и на Украине

Тут я на днях где-то видела текст, в коем автор размышляет на тему, закроют ли шпротникам выезд из их лимитрофий после того, как придёт их черед идти на войну с Россией, и приходит к выводу, что таки да, закроют, несмотря на то, что в ЕС типа везде свободное передвижение.
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