Свежие комментарии

  • Амир Арсланов
    дальше больше )))Юристы сочли обос...
  • Шустрый и Злой
    че за говнище. нахера писать то это?На Грайвороновско...
  • Павел К
    ...Москва развивается в рамках принципа Urban Health... Это если перевести, идите нахрен, дорогие россияне, мы будем...Левкин: Реновация...

Собянин, Шойгу и Лавров открыли общественный штаб «Единой России» в Москве

Собянин, Шойгу и Лавров открыли общественный штаб «Единой России» в Москве

В столице открыли общественный штаб ЕР Федеральный штаб общественной поддержки «Единой России» в Москве открыли член бюро высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Собянин и возглавившие федеральный список партии на предстоящих выборах депутатов Госдумы восьмого созыва министр обороны РФ, член бюро высшего совета партии Сергей Шойгу, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сопредседатель Центрального Штаба ОНФ, член Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, врач анестезиолог-реаниматолог, главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» Денис Проценко, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх