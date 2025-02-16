Врач назвал неожиданный симптом рака

Боль в костях – симптом довольно неспецифический. Он может указывать не только на проблемы с опорно-двигательным аппаратом, но также и на наличие онкологического заболевания, утверждает врач Петр Глазунов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии