ХАМАС отпустит восемь заложников по запросу Москвы

Как только их найдёт.фото: unsplash.com/@ahmed96--> Палестинское движение ХАМАС получило от МИД России список граждан РФ, находящихся среди заложников, сообщил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук.
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