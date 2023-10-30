Бобры начали строить плотины и хатки к зиме в Подмосковье

Осень — время, когда бобры в Подмосковье адаптируются к меняющимся условиям и готовятся к зимовке. Как рассказал министр экологии региона Тихон Фирсов, именно в этот период животные начинают строить плотины и хатки.
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