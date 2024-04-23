Над Воронежской областью сбит реактивный БпЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в ночь на среду, 24 апреля, сообщил об уничтожении украинского реактивного беспилотника над регионом и предупредил о дальнейшем сохранении опасности применения БпЛА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии