В России прокомментировали планы Зеленского встретиться с Трампом

Депутат Чепа: Трамп захочет встретиться с Зеленским из-за грядущих выборов Кандидат в президенты США Дональд Трамп захочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках предвыборной кампании, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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