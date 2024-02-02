Байдена пора менять, но замены нет (США распадаются, Техас и Восток кипят)

3 дня назад 746 прочитали США всё ближе к открытой гражданской войне, никто больше не считается в Мире с гегемоном, на Востоке уже преступили к уничтожению американских баз (более 150 массированных обстрелов, около 40 раненых после последнего).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии