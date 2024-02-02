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Добрый Мир

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Байдена пора менять, но замены нет (США распадаются, Техас и Восток кипят)

Байдена пора менять, но замены нет (США распадаются, Техас и Восток кипят)

3 дня назад 746 прочитали США всё ближе к открытой гражданской войне, никто больше не считается в Мире с гегемоном, на Востоке уже преступили к уничтожению американских баз (более 150 массированных обстрелов, около 40 раненых после последнего).

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