WP: Трамп выступает резко против оказания помощи Украине

Бывший президент США Дональд Трамп выступает резко против помощи киевскому режиму. Об этом сообщается на страницах книги «Устали побеждать» американского публициста Джонатана Карла, которая выйдет в ноябре, пишет The Washington Post.
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