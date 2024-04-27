Губернатор Воробьев поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел»

НАРО-ФОМИНСК, 27 апреля, ФедералПресс. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил благодарность школьникам Селятинской СОШ № 1 в Наро-Фоминском районе за акцию «День добрых дел», в рамках которой прошла благотворительная ярмарка.
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