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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Губернатор Воробьев поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел»

Губернатор Воробьев поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел»

НАРО-ФОМИНСК, 27 апреля, ФедералПресс. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил благодарность школьникам Селятинской СОШ № 1 в Наро-Фоминском районе за акцию «День добрых дел», в рамках которой прошла благотворительная ярмарка.

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