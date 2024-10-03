Даже бывший агент ЦРУ понимает: Киев готовят к капитуляции. Войска распустят. Всё решено

Говоря о сценариях завершения конфликта, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive заявил, что речь может идти только о безоговорочной капитуляции Украины в военном плане.
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