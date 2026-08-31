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Царьград

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Зампред Шумайлова: школы Кирова готовы к ракетной угрозе

Зампред Шумайлова: школы Кирова готовы к ракетной угрозе

В Кировской области все школы и колледжи оборудовали укрытия от ракетных угроз. Зампред региона Светлана Шумайлова сообщила, что проведены тренировки, а учреждения инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях.

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