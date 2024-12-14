Один из самых популярных кроссоверов Nissan встал на конвейер в новой версии

Производство нового Murano стартовало на заводе Nissan Smyrna в Теннесси, США. «Этот автомобиль представляет собой лучшее от Nissan – смелый дизайн, передовые технологии и стремление превзойти ожидания», – охарактеризовал новинку Дэвид Джонсон, старший вице-президент по производству, управлению цепочками поставок и закупкам североамериканского подразделения Nissan.