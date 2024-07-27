В Пулково задержаны восемь рейсов

В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково произошла задержка восемь авиарейсов и отмена одного. Согласно информации с онлайн-табло, рейс в Сочи, который должен был вылететь в 09:35, задержан до 10:05; рейс в Ереван с планируемым временем вылета в 09:45, задержан на час до 10:45.