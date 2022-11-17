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Скончался легендарный советский фигурист Александр Горшков

Скончался легендарный советский фигурист Александр Горшков

Выдающийся мастер спортивного танца на льду скоропостижно умер на 77-м году жизни, информирует «РИА Новости» со ссылкой на подтверждение от представителя ФФККР.

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