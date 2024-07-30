Американской армии хватит боеприпасов на 3-4 недели полномасштабных боевых действий – доклад Конгресса США

Американские вооруженные силы в настоящее время не способны вести крупномасштабную войну. Об этом говорится в докладе комиссии Конгресса США, который представлен на рассмотрение сенатского комитета по вооруженным силам.
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