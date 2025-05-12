Скончался бывший глава Центрального Банка России Виктор Геращенко

Ы возрасте 87 лет скончался известный советский и российский экономист, финансист, а также бывший руководитель Центрального банка России Виктор ГеращенкоЫ возрасте 87 лет скончался известный советский и российский экономист, финансист, а также бывший руководитель Центрального банка России Виктор Геращенко.
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