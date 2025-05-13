Россия, Иран һәм Катар вәкилләре «KazanForum»да геохезмәттәшлек турында фикер алышачак

16 майда 10:00 сәгатьтә «Россия – Ислам дөньясы: KazanForum» XVI халыкара икътисади форумы кысаларында Зур Росреестрның «Геокиңлек хезмәттәшлеге: Россия һәм Ислам дөньясы илләре өчен перспективалар» панель дискуссиясе була.
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