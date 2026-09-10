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Аргументы недели

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«Интересы граждан первостепенны»: как Россия постепенно разворачивает миграционную политику на 180 градусов

«Интересы граждан первостепенны»: как Россия постепенно разворачивает миграционную политику на 180 градусов

Фраза, которую Владимир Путин произнёс на встрече с первым заместителем министра внутренних дел Андреем Кикотем, должна быть выбита золотыми буквами на дверях каждого миграционного кабинета в стране: «Интересы местных граждан первостепенны при решении вопросов с трудовыми мигрантами».

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