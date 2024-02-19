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Штрафы и лишение прав. Массовые рейды пройдут в предстоящие праздники

Штрафы и лишение прав. Массовые рейды пройдут в предстоящие праздники

Массовые проверки на дорогах пройдут в предстоящие праздники, сообщает PRIMPRESS. ГИБДД запланировала в преддверии празднования в России Дня защитника Отечества и Международного женского дня массовые рейды.

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Комментарии
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LD
Leon Dan
Т.е. будут выявлять водителей? Это простое занятие - надо только выйти внезапно на дорогу. А на пешеходов у них рейды планируются?
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