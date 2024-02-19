Штрафы и лишение прав. Массовые рейды пройдут в предстоящие праздники

Массовые проверки на дорогах пройдут в предстоящие праздники, сообщает PRIMPRESS. ГИБДД запланировала в преддверии празднования в России Дня защитника Отечества и Международного женского дня массовые рейды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии