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МОСИНФОРМ

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VIII Всероссийский фестиваль детского дворового футбола 6х6 пройдет 23 сентября

VIII Всероссийский фестиваль детского дворового футбола 6х6 пройдет 23 сентября

Всероссийская федерация школьного спорта при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Олимпийского комитета России, Российского спортивного фонда, Департамента спорта города Москвы, Министерства физической культуры и спорта Московской области и Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проводит VIII Всероссийский фестиваль детского дворового футбола 6х6 среди команд юношей и девушек 13-14 лет.

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