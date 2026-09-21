В РАНХиГС спрогнозировали рост спроса на навыки работы с ИИ у агрономов

Руководитель Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Анатолий Тихонов спрогнозировал, что к 2030 году навыки работы с искусственным интеллектом и биотехнологиями станут базовыми для российских агрономов.
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