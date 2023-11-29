Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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    Слизняк, трус и предатель России !! Сиди себе на Западе и не возвращайся, тебя тут не ждут!!!!Разговор был тяже...
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"Вау, просто вау!": У русских есть "секретное оружие" – оно уже завоевало весь мир.

"Вау, просто вау!": У русских есть "секретное оружие" – оно уже завоевало весь мир.

Как бы ни критиковали Россию за рубежом, есть одна вещь, перед которой бессильна самая ярая русофобия: это русская песня.

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Комментарии
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ВераВерная
У кого-то мы вызываем восхищение, а кого-то бесим...и значит, мы делаем всё правильно. Главное, что никого не оставляем равнодушными...
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1 д.
АК
Александр Каплуненко
Но! Как говаривал Ермолов: &quot;Главное, чтобы боялись (и добавлял: суки)&quot;.
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1 д.
Olegus
«Пока есть такой язык, как русский, поэзия неизбежна». Иосиф Бродский
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1 д.

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