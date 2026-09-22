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«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд, уступив «Шанхай Дрэгонс»

«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд, уступив «Шанхай Дрэгонс»

В матче регулярного чемпионата КХЛ сезона-2026/27 «Шанхай Дрэгонс» одержал победу над «Автомобилистом».

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