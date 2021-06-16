Свинины хватит всем: Русагро начнет производство мяса в Приморье с 1 сентября

Агрохолдинг "Русагро" планирует 1 сентября начать производство мяса в Приморье.Об этом на встрече с Олегом Кожемяко заявил председатель совета директоров компании Вадим Мошкович, сообщает ИА UssurMedia.
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