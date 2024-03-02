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Дзен Дневник

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Кто придумывает столь странную и сумасшедшую азиатскую рекламу?

Кто придумывает столь странную и сумасшедшую азиатскую рекламу?

Оказавшись в какой-нибудь азиатской стране, многие путешественники удивятся тому, насколько особенная местная реклама — для обычного человека она покажется необычной и даже странной, но за этим скрываются уникальные особенности и веские причины! Азиатский рекламный рынок Рекламный рынок Азии — одна из самых динамично развивающихся и конкурентных сфер деятельности в мировой индустрии: согласно исследованиям, объем маркетингового […] Сообщение Кто придумывает столь странную и сумасшедшую азиатскую рекламу? появились сначала на Дзен дневник.

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