Сделать жизнь одиноких россиян финансово невыгодной (с)

Усложнить жизнь россиян, не состоящих в браке, «чтобы на каждом шагу человек чувствовал, что ему невыгодно жить одному» предложила недавно первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
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