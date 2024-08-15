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Всё о разводах

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  • sss
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Сделать жизнь одиноких россиян финансово невыгодной (с)

Сделать жизнь одиноких россиян финансово невыгодной (с)

Усложнить жизнь россиян, не состоящих в браке, «чтобы на каждом шагу человек чувствовал, что ему невыгодно жить одному» предложила недавно первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

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