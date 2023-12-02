В Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции и общественники напомнили участникам дорожного движения о правах инвалидов на дорогах

Накануне Международного Дня инвалидов сотрудники Госавтоинспекции совместно с членом Общественного совета при Межмуниципальном отделе МВД России «Усть-Илимский» Еленой Труфановой и волонтёрами средней общеобразовательной школы провели акцию, в ходе которой обратили внимание участников дорожного движения на необходимость вежливого и корректного отношения к людям с ограниченными возможностями.