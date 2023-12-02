Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

812 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Зайцев
    Эрдогана пригласите на праздникНа Черноморском ф...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Скорость принятия изменений в ПДД, административном кодексе и т.д. в отношении автомобилистов и борьбы с ними скоро п..."Так штраф будет?...
  • Владимир Дудкин
    Странная позиция руководителя ГИБДД - закон есть, но выполнять не будем. А как на это посмотрит "наш главный юрист"?"Так штраф будет?...

В Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции и общественники напомнили участникам дорожного движения о правах инвалидов на дорогах

Накануне Международного Дня инвалидов сотрудники Госавтоинспекции совместно с членом Общественного совета при Межмуниципальном отделе МВД России «Усть-Илимский» Еленой Труфановой и волонтёрами средней общеобразовательной школы провели акцию, в ходе которой обратили внимание участников дорожного движения на необходимость вежливого и корректного отношения к людям с ограниченными возможностями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх